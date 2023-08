Juve | incidente con la polizia | paura sul bus | calciatori costretti a scendere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Lantus è stata rallentata da unleggero, ma piuttosto fuori dal comune. L'autobus che stava trasportando la squadra alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese si è scontrato con un'auto della, appartenente alla staffetta di scorta. L'è avvenuto lungo la tangenziale che conduce al capoluogo friulano. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo è rimasto danneggiato. Laha quindi dovuto rinunciare all'autobus, ma ha subito trovato una soluzione: in sostituzione sono arrivati sul posto alcuni pulmini che hanno permesso di trasferire tutti i giocatori e i membri dello staff allo stadio. Tutti sono arrivati in tempo per disputare la partita, mentre le attrezzature tecniche hanno subito un lieve ritardo. Nonostante l', la ...