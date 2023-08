(Di domenica 20 agosto 2023) Ormai è: va via. Un paio di giorni dividono lantus dall’esordio in campionato e pochi giorni dal termine del calciomercato che dovrà dare delle risposte certe. La… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Fuori rosa, anzi no: Allegri hadi non convocarlo a causa di un piccolo problema fisico. Ma è vivo l'interesse del Borussia Dortmund. Due più due fa quattro, ma non sempre. Ne è la dimostrazione quello che è successo alla ......il giocatore si è messo volontariamente fuori rosa perché alla Juventus stavolta avevadi ... ma che fa notizia e diventa seccante e scorretta solo se ne fa uso la. CONTINUA A LEGGERE SU ...ItLa, però, ora vuole pensare al presente e, come detto, alla sfida all'Udinese; una partita ... Allegri, infatti, hadi convocare Pogba con il centrocampista che potrebbe avere dei minuti a ...

Juve, è deciso: va via subito Calciomercatonews.com

Lazar Samardzic è un obiettivo della Lazio, i capitoli stanno trattando il suo trasferimento nella Capitale dopo l’inaspettato ‘no’ all’Inter. In attesa che il ...Il calciomercato è pronto a concludersi e gli ultimi giorni sono quelli decisivi per capire alcuni giocatori se saranno confermati o venduti. In casa Juventus c'è un caso che tiene banco ...