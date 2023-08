Juve | due club interessati a Moise Kean

Nel 3 - 5 - 2 disegnato da Allegri, naturalmente, il fronte offensivo vedrà grandi protagonisti Vlahovic e Chiesa , ielementi più attesi in quella che dovrà necessariamente essere la stagione ...Commenta per primo La Juventus potrebbe alla fine scegliere di lasciar partire il giovane talento Samuel Iling - Junior per poter avere più spazio. Il Bologna l'ha chiesto in prestito, ma ci sonoclub che stanno lavorando per acquistarlo a titolo definitivo. Si tratta del Nottingham Forest nella sua Inghilterra e del Sassuolo che potrebbe inserirlo nell'affare Berardi .... ha ribadito che l'attaccante belga, obiettivo della, non verrà reintegrato nella rosa. ... Non è una decisione solo del club, c'è un accordo a cui leparti sono arrivate. Io sono stato ...

Calciomercato Juve: due indizi su Amrabat! Ora può davvero partire Juventus News 24

Alex Sandro verso una top 3. Qualora scendesse in campo questa sera contro l'Udinese, il brasiliano collezionerebbe almeno una presenza con la Juventus in tutte.Questa sera, alla Dacia Arena, i bianconeri scenderanno in campo per la prima uscita della nuova stagione: ecco con quali interpreti nel 3-5-2 del tecnico ...