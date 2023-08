Juve così in campo contro l' Udinese? La probabile

(Di domenica 20 agosto 2023) Laesordirà in campionato oggi alle 20.45 in casa dell'. Ecco laformazione di Massimiliano ...

Laesordirà in campionato oggi alle 20.45 in casa dell'Udinese. Ecco la probabile formazione di Massimiliano ...... ma fu una vittoria, perdire, 'triste'. Quel successo, infatti, non permise alla Juventus di ... Continua, intanto, la 'rivoluzione' societaria: lasi è affidata a Cristiano Giuntoli, uno ...TORINO - L'ex allenatore della, , ha parlatoai microfoni di 'Sky Sport': " È la mia terza esperienza dopo la Juventus, qualcosa ho imparato. Cos'è cambiato rispetto allaNulla. La Turchia è stata un'avventura ...