(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - Lantus sorride nell'stagionale in Serie A, imponendosi senza troppi problemi in casa dell'se.finisce 3-0 per gli uomini di Allegri, grazie ai sigilli di Chiesa, Vlahovic e Rabiot arrivati tutti nella prima frazione di gioco. Agli ospiti bastano meno di due minuti per indirizzare subito la gara sui binari giusti, grazie ad un destro da fuori di Chiesa su assist di Vlahovic, deviato appena da un difensore friulano e imprendibile per Silvestri. Al 20esimo arriva anche il raddoppio della squadra di Allegri, stavolta con un calcio di rigore trasformato da Vlahovic dopo un tocco di mano in area di Ebosele su iniziativa di Alex Sandro. I padroni di casa provano a scuotersi con un tentativo di Walace che termina alto, poi ci prova anche Thauvin ...

La7.it - Lecce - Lazio 2 - 1 Il terreno del Lecce si conferma stregato per la Lazio , che per il secondo anno consecutivo si fa sorpassare dopo uninizio di partita. Comincia alla sua maniera il ...... che già lo scorso anno aveva trovato unminutaggio e una continuità non indifferente con Massimiliano Allegri , è infatti pronto a iniziare la nuova stagione con lada titolare... ma sul ...Ti devo tanto - scrive l'ex nazionale che tra le altre ha militato nellae nel Milan - Sono ... E poi Matteo Salvini con ''viaggio Carlo, straordinario protagonista del calcio più bello e più ...

Juve, buon esordio a Udine, 3-0 alla Dacia Arena AGI - Agenzia Italia

Il terreno del Lecce si conferma stregato per la Lazio, che per il secondo anno consecutivo si fa sorpassare dopo un buon inizio di partita ... Di Francesco sugli sviluppi di una mischia.AGI - La Juventus sorride nell’esordio stagionale in Serie A, imponendosi senza troppi problemi in casa dell’Udinese. Alla Dacia Arena finisce 3-0 per gli uomini di Allegri, grazie ai sigilli di ...