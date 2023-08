Juric | ' Toro è ancora incompleto | ci mancano giocatori'

(Di domenica 20 agosto 2023) "Sono andati via piùdi quanti arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso: sappiamo tutti chi abbiamo perso e chi abbiamo preso, è facile capire cosa ci manca": così il tecnico del ...

Sull'attacco, "ho fiducia in Sanabria, dice- ma il reparto deve cambiare andazzo perché in questa preparazione non ha avuto un rendimento sufficiente". . . 20 agosto 2023Ilsi appresta all'esordio in Serie A: affronterà il Cagliari domani pomeriggio. Ivanspera di rompere una serie di sconfitte in casa ed eguagliare un record di trent'anni: l'ultima volta che ......la prova di Lautaro che sembra essere sempre più leader (la fascia dà ancora più autorità al) ...maglia del Torino ed utilizzabile anche da centrale (ruolo svolto sotto lo sguardo vigile di) ...

Torino, la giornata: Juric in conferenza pre Cagliari alle 16.30 Toro News

