Jacobs quinto nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest

... dopo Andrei a salire sul podio iridato, ileuropeo. La prima giornata di gare L'esordio europeo degli azzurri è stato in chiaroscuro. Nelle batterie dei 100m uomini, Marcellha ...... Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile (16.55) e Marcellin semifinale ...del salto in alto maschile con l'oro olimpico Gianmarco Tamberi che debutta nel suoMondiale.in semifinale ma le sensazioni non sono positive . Niente da fare per Ceccarelli: eliminato ... Il suolancio (poi nullo) infatti ha ballato sui 23 metri. Ma per l'italiano è bastato il ...

Mondiali: niente finale dei 100 metri per Jacobs Sky Sport

Il capolavoro di Leonardo (Fabbri). Al termine di una gara da sogno, il colosso fiorentino si è portato a casa la medaglia d'argento nel peso ai Mondiali di atletica di Budapest. In Ungheria, si è fat ...Prima giornata di gare ai Mondiali di atletica a Budapest, e prima medaglia per l'Italia. E' quella d'argento del fiorentino Leonardo Fabbri, finalmente erede del concittadino Alessandro Andrei, oggi ...