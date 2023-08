Jacobs quinto in semifinale 10? 05 | fuori dalla finale | nel tripudio dei telecronisti Sky

(Di domenica 20 agosto 2023) Marcelldei campionati mondiali di atletica leggera a Budapest. È arrivatonella prima delle tre semifinali stravinta da Noah Lyles in 9? 87. Dietro Lyles, Sani Brown con 9? 97.solocon il tempo di 10?05 che è certamente un considerevole passo avanti rispetto al 10? 15 di ieri ma che resta un tempo alto anche se fisiologicamente alto vista la stagione costellata di infortuni. Quel che ha colpito è la telecronaca di Sky. Ormai siamo abituati alle telecronache incentrate esclusivamente sugli italiani, come se gli atleti delle altre nazioni non esistessero. Ma stavolta c’è stata persino un’eccitazione crescente (superiore a quella di Rosi nel 1980 a Mosca per i 200 metri di Mennea), come se stesse per vincere di nuovo ...

