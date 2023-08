Jacobs non è più Superman Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 agosto 2023) Marcell– reduce da un lungo infortunio – si è qualificato a fatica per le semifinali dei 100 metri ai Mondiali di Budapest (oggi anche la finale). Ha corso in 10? e 15. Scrive Emanuela Audisio suis back. Ma i suoi 100 sono slow-run. Forse c’è bisogno di tirare fuori Oscar Wilde: «Non credo nei miracoli, ne ho già visti troppi». La buona notizia è che per la prima volta è partito dai blocchi senza cerotti ed è arrivato senza toccarsi la coscia. Non è piùse anche un commercialista inglese, Eugene Amo-Dadzie, di due anni più vecchio di lui, uno che lavora in ufficio «from 9 to 5», dalle nove alle cinque (con agevolazioni) va più veloce, 10”09. Oggi in Ungheria è festa nazionale, Santo Stefano, ci saranno i fuochi d’artificio, chissà se ci sarà anche posto per un’illusione e per un ...