Jacobs fuori dalla finale mondiale dei 100 metri

(Di domenica 20 agosto 2023) "Ho dato tutto quello che potevo" BUDAPEST (UNGHERIA) - Marcelldei 100ai Mondiali di Budapest. L'azzurro ha chiuso la sua batteria al quinto posto in 10"05, che rappresenta comunque il suo miglior tempo stagionale. "Ho dato tutto quello che potevo, dispiace non esse

BUDAPEST (UNGHERIA) - Niente da fare per Marcellche non riesce ad approdare in finale nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. L'azzurro ha migliorato il suo tempo rispetto alle qualifiche correndo in 10''15, un tempo che ...Marcelldalla finale dei Mondiali di Budapest. Nella prima semifinale dei 100 il campione olimpico si è piazzato quinto, dietro l'americano Lyles , il giapponese Sani Brown , il keniano ...E' bronzo per l'azzurra. La campionessa olimpica cade ma sale sul podio nella 20km. Ed Arriva dalla marcia questa la seconda medaglia. La campionessa olimpica di Tokyo Antonella Palmisano, reduce da ...

Atletica, Mondiali: Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri - Sportmediaset Sport Mediaset

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest. L’azzurro ha chiuso la sua batteria al quinto posto in 1005, che rappresenta comunque il suo ...Marcell Jacobs non correrà la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in 10''05, quinto tempo. Alla finale si ...