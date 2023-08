Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai mondiali di atletica

(Di domenica 20 agosto 2023) Marcelldelude dopo una prestazione poco convincente sabato: il campione olimpico non accederà alladei 100aidia Budapest. Nella sua semi, ha corso in 10 ...

Anche lo statunitense Fred Kerley , campione del mondo in carica e argento ai Giochi di Tokyo dietro a, è rimastodalla finale dei 100 metri dei Mondiali di Budapest. Nella terza ...Lo ha detto Marcelldopo l'eliminazione nella semifinale dei 100 ai mondiali di Budapest. "Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il mondiale non era facile - ha aggiunto ai microfoni Rai - ...Mi sta sulle palle essere rimastodalla finale per 4 centesimi, ma questo fa parte del gioco - ha aggiunto- Ora vado a riposare per la staffetta. La seconda frazione è quella con cui mi ...

Atletica, Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest: non bastano i 10"05 Open

Nove giorni di gare, quarantadue titoli in palio, oltre sessanta ore di diretta, tra Rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay: quello che scatta sabato 19 agosto, a Budapest, sarà un Mondiale di atletica da ...Ora ho un grandissimo impegno con la staffetta”, ha dichiarato Jacobs al termine della gara. "Se penso di essere rimasto fuori dalla finale per soli 4 centesimi, un po' mi girano...", ha poi aggiunto.