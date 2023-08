(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - Niente da fare per Marcell: il campione olimpico e europeo non sarà tra i finalisti di questa sera dei 100 metri dei Campionati mondiali di. L'azzurro, giunto al grande evento della stagione con una sola gara disputata nel 2023, ha ceduto nella seconda parte di gara. Miglior tempo della prima semiper l'americano Noah Lyles con 9"87. Secondo il giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9"97, terzo il keniano Ferdinand Omanyala (10"01). Ieri nelle batterieaveva corso in 10"15.

Ieri nelle batterieaveva corso in 10'15.Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi assoluti: perdunque è impossibile anche il ripescaggio. La prima semifinale dei 100 metri dei Mondiali di ...conclude così: Avrei voluto dare qualcosa in più, far vedere che sono tornato. Domani è un altro giorno". Appuntamento alle 16:35. Non ci sarà Samuele Ceccarelli, quarto edcon 1026 ...

Jacobs eliminato, sfuma la finale a Budapest AGI - Agenzia Italia

Il campione olimpico migliora rispetto alla batteria di sabato ma non riesce ad entrare nella finalissima dei 100 metri piani dei mondiali di Budapest. Comunque buoni passi avanti per l'azzurro, che p ...Il campione olimpico ed europeo è arrivato solo quinto nella prima semifinale dei 100 metri ai mondiali di Atletica ...