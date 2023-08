Jacobs eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest

Nel pomeriggio di Budapest è invece finito fuori dalla finale l'altro oro olimpico, Marcell: lo sprinter ha corso in 10.05 la propria semifinale in cui è stato quinto,per appena 4 ...Il video della semifinale dei 100 metri dei Mondiali di atletica 2023 di scena a Budapest, in cui Marcellha concluso al quinto posto. L'oro olimpico ha stabilito il suo primato stagionale, correndo in 10.05 , ma per soli quattro centesimi non è riuscito a qualificarsi per la finale. Segnali ...C'è ancora da correre la staffetta 4x100: ae soci il compito non semplice di provare a doppiare il trionfo olimpico e mettersi dietro tutta la concorrenza. Meglio, ma non basta Il mondiale ...

Jacobs chiude in crescendo ma niente finale: "Ci ho messo la faccia, ora la staffetta" La Gazzetta dello Sport

L’aveva ribadito: "vorrei una stagione senza infortuni". E quando le premesse sono queste, c’è poco da fare. Marcell Jacobs non riesce a fare la magia che tutta Italia gli chiedeva e si ferma in ...A vincere la prima semifinale è stato l'americano Noah Lyles in 9"87, davanti al giapponese Abdul Sani Brown (9"97), al keniano Ferdinand Omanyala (10"01) e al britannico Eugene Amo-Dadzie (10"03). In ...