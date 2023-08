Jacobs eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest poi vinti da Lyles

Nel pomeriggio di Budapest è invece finito fuori dalla finale l'altro oro olimpico, Marcell: lo sprinter ha corso in 10.05 la propria semifinale in cui è stato quinto,per appena 4 ...Il due volte campione olimpico punta al riscatto nella ...Il video della semifinale dei 100 metri dei Mondiali di atletica 2023 di scena a Budapest, in cui Marcellha concluso al quinto posto. L'oro olimpico ha stabilito il suo primato stagionale, correndo in 10.05 , ma per soli quattro centesimi non è riuscito a qualificarsi per la finale. Segnali ...

Jacobs chiude in crescendo ma niente finale: "Ci ho messo la faccia, ora la staffetta" La Gazzetta dello Sport

Mondiali di atletica, Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri. Grande la delusione dell'azzurro che è stato eliminato per ...Prosegue la campagna di promozione nazionale e internazionale degli Europei di Atletica di Roma 2024. Durante i Campionati Mondiali di Atletica di ...