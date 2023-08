Italia-Nuova Zelanda domani | amichevole basket | programma | orario | tv | streaming

(Di domenica 20 agosto 2023) L’Italsta giocando ora la propria partita contro il Brasile, ma nel frattempo è già arrivato il momento di dare un’occhiata al prossimo impegno degli azzurri. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sfiderannoalle ore 11:30 a Shenzen (Cina) la, nel secondo e ultimo incontro valevole per la Solidarity Cup 2023. Per l’quello contro la squadra oceanica sarà l’ultimo test prima dell’inizio dei Mondiali che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Ricordiamo che per la fase a gironi della rassegna iridata il Bel Paese è stato inserito nel gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. La partita trainizieràalle ore 11:30 ...

