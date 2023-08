Isernia | precipita in una scarpata al ponte tibetano di Roccamandolfi | muore una donna di 32 anni

(Di domenica 20 agosto 2023) commenta Finisce in tragedia un'escursione di trekking in provincia di. Nei pressi deldi, unadi 32è scivolata mentre percorreva, in compagnia di ...

commenta Finisce in tragedia un'escursione di trekking in provincia di. Nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi, una donna di 32 anni è scivolata mentre percorreva, in compagnia di altre persone, un sentiero adiacente al ponte. La donna, di Nocera ...

