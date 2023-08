Ischia | la ricostruzione è partita ma mancano 900 milioni

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLapost calamità èad, anche se per realizzarla manca quasi un miliardo di euro (per la precisione 912): è questa la sintesi della relazione annuale sullo stato degli interventi di riedificazione post sisma e post frana diffusa oggi dal Commissariato alla, nell’imminenza del sesto anniversario del sisma di Casamicciola che il 21 agosto 2017 fece due vittime e molti danni nel cuore dell’isola. Il documento fotografa lo stato di avanzamento dei lavori di riedificazione pubblica e privata ed il fabbisogno finanziario per gli interventi. Uno dei dati che emerge è che sono 1.015 gli edifici che risultano inagibili nei tre comuni isolani colpiti dal terremoto del 2017 e dalla frana del 2022, Lacco Ameno, Forio e ...

E' accaduto la scorsa notte nel comune di Casamicciola adove un uomo è stato denunciato per procurato allarme. Secondo ladei militari dell'Arma, l'uomo ha chiamato il 112 ...Intorno alle 17, al largo di Cetara, secondo una prima, il ragazzo, tuffatosi in mare ... nello specchio d'acqua traed il comune del Salernitano, in cui ha perso la vita un ...Ordinanza speciale per ladi, dopo i danni del sisma avvenuto nel 2017 e della frana del 2022. Sono 11 gli interventi oggetto della ordinanza approvata nella giornata di ieri, per un importo di 22 milioni ...

La ricostruzione post calamità è partita ad Ischia, anche se per realizzarla manca quasi un miliardo di euro (per la precisione 912 milioni): è questa la sintesi della relazione annuale sullo stato de ...