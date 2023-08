Inter | vittoria contro il Monza iniezione di fiducia Le 3 cose principali

(Di domenica 20 agosto 2023) Il punto sull’dopo ladi ieri sera a San Siroil, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A.– Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’riposerà oggi e domani e ripartirà martedì. Saranno dunque due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi dopo ladi ieri serailche è un’didopo un mercato che ha cambiato tanti uomini. Ieri sera è stato grande protagonista Lautaro Martinez. Solo Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile in Italia hanno segnato più doppiette dell’attaccante argentino. Un altro fattore sono stati i cambi: la possibilità di pescare in ...

Non riesce l'di Inzaghi. Cruiff diceva che il risultato senza il gioco è noioso, ma il gioco ... la. Dal Bayern Monaco - Juventus del 2013, allenatore Conte, Bayern futuro campione d'...L'rappresenta la tradizione calcistica italiana, con un approccio tattico e organizzato al ...di avere le qualità necessarie per segnare molti gol e guidare le proprie squadre verso la. ...Lautaro Martinez trascina l'alla primain campionato contro il Monza realizzando una doppietta. E i social nerazzurri sono tutti per ...

L'Inter Miami di Messi vince la Leagues Cup: è il primo trofeo della storia Sky Sport

Inter-Monza è la prima gara del campionato 2023/24, si affrontano Simone Inzaghi e Raffaele Palladino: al primo confronto nella storia tra le due squadre, lo scorso anno, l'Inter non ha ...Nashville, 20 ago. (askanews) - L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf con un successo in finale sul Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1.