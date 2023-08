Inter | Sky | Pavard è sempre più vicino | aumenta l’ottimismo

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) L’ha individuato il rinforzo perfetto per Simone Inzaghi in difesa. Si tratta di Benjaminche vuole lasciare il Bayern Monaco. Nonostante Tuchel non abbia nessuna intenzione di provarsi del laterale francese, lo stesso giocatore ha aperto totalmente alla nuova destinazione in Italia. Secondo Sky Sport, l’sta continuando a trattare con il Bayern Monaco con assoluta positività. Ciò che farebbe stare tranquillo Marotta sulla fattibilità dell’affare sarebbe la totale disponibilità del difensore di vestire nerazzurro.starebbe quindi spingendo per forzare il Bayern Monaco a cederlo all’. Domani, 21 agosto, potrebbe essere la giornata clou. SportFace.