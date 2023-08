...spicca naturalmente la vittoria casalinga ottenuta il 12 marzo del 61 ai danni dell'di ... saremmo di fronte a un vero e propriolegalizzato, di un calcio che per troppi anni ha permesso a ......in casasi è assistito ad una finestra di mercato tanto complicata e piena di continui ribaltoni. La partenza col botto, contraddistinta dall'arrivo di Frattesi dal Sassuolo e dallodi ......le pedine mancanti dello scacchiere di Sarri ma il numero uno laziale adesso non esclude colpi a sorpresa per arricchire la rosa in vista della prossima stagione ormai alle porte conall'

Inter, scippo del Newcastle: vicinissimo il baby Zefi Calciomercato.com

con un budget a disposizione ridotto per concludere le ultime operazioni, molte delle tracce seguite nelle passate settimane sono sfumate per eccesso di attendismo. E' il caso in particolare di Merih ...I nerazzurri non hanno chiuso del tutto la trattativa. Giuntoli prova l’inserimento in extremis. Scippo in arrivo per il giocatore La chiusura della trattativa per il centrocampista non è ancora arri ...