Inter | oggi nuovi contatti per Pavard | l'ostacolo è doppio

Una sera, dopo il mercato di gennaio dove Corioni aveva ripreso in prestito Pirlo dall', stavo ... Inutilmente " In queste ore ogni televisione sta facendo passare quelle immagini,ci rido ......e Juventus, ma per aver condotto al successo i suoi ragazzi. Egli è stato una rampa di ... La dedizione che aveva per ciò che faceva, fa di lui, ancora, l'archetipo della professione di ......italiano) con 57 ammonizioni complessive (10° nella speciale classifica degli arbitri) a fronte però di nessuna espulsione comminata fino ad. L'arbitro Colombo e il precedente con l'. Un ...

Inzaghi ha saputo sfruttare bene i nuovi arrivati per la prima di campionato dell'Inter contro il Monza, ma rimane in attesa degli ultimi rinforzi ...Oggi è il giorno dell’esordio in campionato per l’Inter, con i nerazzurri che inizieranno la loro Serie A ospitando a San Siro il Monza stasera alle 20:45. Ma l’Inter sta ancora… Leggi ...