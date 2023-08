Inter-Monza | dai cambi di Inzaghi un solo possibile? spunto interessante

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023) Nel corso di(2-0) Simoneapplica un criterio preciso sui. Lanciando unoda approfondire nelle prossime partite. STESSO RITORNELLO – Pronti, via e la gestione deida parte di Simonefa discutere anche all’alba della stagione 2023/24. Innon fa notizia tanto chi entra (a parte Marko Arnautovic in versione assist man) quanto chi rimane fuori. Ossia Joaquin Correa, sempre più ai margini del mondo nerazzurro. Quando all’80’ il tecnico concede la meritata standing ovation a Lautaro Martinez, a entrare è Davide Frattesi e non il connazionale. Una scelta che fa sollevare più di qualche sopracciglio (a pensar male…), se non fosse chiaro il criterio scelto da ...