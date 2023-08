Inter-Monza 2-0 | Inzaghi si affida a nuove coppie aspettando Pavard

(Di domenica 20 agosto 2023)apre la stagione con tre punti più che meritati. Il 2-0 firmato Lautaro Martinez mette in evidenza i pregi della squadra di, già rivoluzionata dal calciomercato estivo e destinata a cambiare ancora (in meglio?). Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: modulo e scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilin Serie A a Milano: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram. In-Game Analysis: sviluppo e lettura diHIGHLIGHTS – Appena disponibili, clicca qui per ...

Buona la prima. L'manda al tappeto ilcon la doppietta di Lautaro Martinez , ma soprattutto convince per la solidità della sua prestazione. Al termine della gara, Simone Inzaghi è più che soddisfatto della ...L'allenatore del, Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport al termine della gara persa per 2 - 0 a San Siro contro l'. COMPLIMENTI ALL'- 'Abbiamo affrontato una squadra molto forte, i complimenti ...Juan Cuadrado ha trovato l'esordio ufficiale come nuovo acquisto dell'nella vittoria per 2 - 0 ottenuta contro il, ma il suo ingresso in campo non sarà ricordato come uno dei migliori della sua carriera, anzi. San Siro infatti non ha dimenticato il suo ...

Prima giornata di Serie A, in scena a San Siro ino il match tra l’Inter di Inzaghi ed il Monza di Palladino: ecco le pagelle Comincia il campionato di Serie A per l’Inter che ospita a San… Leggi ...L'Inter ha battuto il Monza per 2-0 nella prima di campionato e Mkhitaryan ha sottolineato la voglia della squadra di conquistare la seconda stella ...