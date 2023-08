Inter-Monza 2-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di domenica 20 agosto 2023)vede un buon esordio per la squadra di Inzaghi, capace di battere un avversario che l’anno scorso era uscito con quattro punti su sei. E proprio questo è uno deida evidenziare dalla partita di ieri. DUE – I gol di Lautaro Martinez in. Per il Toro è la prima doppietta all’esordio stagionale, alla prima giornata aveva segnato solo nel 2020. TRE – Le volte che Danilo D’Ambrosio ha sfidato l’in carriera, una col(ieri) e due col Torino. Non gli capitava di giocare contro i nerazzurri, all’epoca ovviamente ancora non ex, dal 20 ottobre 2013 in un rocambolesco 3-3 all’Olimpico quando era granata. QUATTRO – Le presenze con l’di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è tornato ieri a ...

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve,, Milan e di tutte le altre: le trattative di domenica 20 agosto 2023L'piega ilgrazie alla doppietta dello scatenato Lautaro Martinez, con Inzaghi e la dirigenza nerazzurra che restano in pressing sul mercato per il possibile arrivo di Pavard. Benjamin ...Quattro partite e tre vittorie esterne, buone notizie dalla Fiorentina e Verona ma le immagini veloci dell'nella prima parte della sfida con ile la rimonta poderosa del Napoli a ...L', dopo la vittoria con ilall'esordio stagionale in campionato, pensa sempre a Pavard come rinforzo difensivo L', dopo la vittoria con ilall'esordio stagionale in campionato, ...

Inter-Monza, le pagelle: Dumfries (7), la prova che ci voleva. Caprari non basta La Gazzetta dello Sport

Lautaro Martinez segna e l’Inter vince. Nell’assioma che tanto fa felici i tifosi nerazzurri, una differenza con la stagione 2022-2023 c’è: il Monza non è più un tabù, visto che il 2-0 del Giuseppe ...Simone Inzaghi non ha fatto giri di parole. Indubbiamente soddisfatto per l'ottimo esordio contro il Monza in campionato (2-0, doppietta Lautaro Martinez), il tecnico dell'Inter ha puntato il dito sul ...