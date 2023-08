Inter-Monza 2-0 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di domenica 20 agosto 2023) Osimhen chiama, Lautaro Martínez risponde e con una doppietta trascina l’al successo sulnell’anticipo del sabato sera della prima giornata di campionato, di cui a breve andremo a svolgere l’. La squadra di Inzaghi gioca una gran partita e legittima la prestazione con un gol per tempo dell’argentino. Dopo appena 8 minuti, finalizza l’assist da destra di Dumfries. Al 76?, si fionda in scivolata sul suggerimento del neoentrato Arnautovi?. Nella serata in cui debuttano praticamente tutti i nuovi acquisti, i nerazzurri conquistano i primi 3 punti stagionali, eleggendosi fin da subito come una delle principali antagoniste del Napoli. I brianzoli soffrono, invece, un atteggiamento a tratti un po’ troppo spento e una certa difficoltà nel trovare la porta, nonostante idee di gioco abbastanza ...