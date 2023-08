Inter Miami | altro trofeo per Messi | rigori decisivi contro il Nashville

(Di domenica 20 agosto 2023) Poche settimane e primoin America percon l’: in finaleNashvile è vittoria della Leagues Cup aiPoche settimane e primoin America percon l’: in finaleNashvile è vittoria della Leagues Cup ai. L’argentino ha segnato il momentaneo 1 a 0 e il primo rigore della lotteria, alla fine ha esultato con tutta la squadra per il 44esimoin carriera: record insieme a Dani Alves.

AGI - L'di Lionel Messi ha vinto il suo primo titolo , battendo il Nashville SC nella finale di Leagues Cup. La partita è terminata 10 - 9 dopo i calci di rigore. Il fuoriclasse argentino, autore ...

Per l’Inter Miami si tratta del primo titolo della propria (breve) storia. Per Messi, invece, sono ora 44 i trofei in bacheca, uno in più di Dani Alves. “È un grande onore avere avuto un ruolo nella ...L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf battendo in finale il Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1.