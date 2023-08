Inter | Lautaro Martinez | “Lukaku? È stata una sua scelta…”

Commenta per primo Ha detto no al trasferimento in Arabia Saudita e ha preferito restare all'. Secondo La RepubblicaMartinez sogna di restare nerazzurro a vita. Il club continua a discutere del suo rinnovo e presto potrebbero arrivare novità importanti, nonostante la scadenza ...L'starebbe comunque studiando un piano per affondare con un'offerta sul talento argentino, ... vinta contro il Monza per due a zero con doppietta diMartinez, i nerazzurri hanno proposto ...... Osimhen 1° in Europa,top 10Martinez e Victor Osimhen ripartono con una doppietta ... In top ten anche il capitano dell'(dati Transfermarkt) 28) ANTOINE GRIEZMANN (Atletico ...

GdS - Lautaro alla ricerca di un partner in crime, decisivo per lui e per il destino dell'Inter Fcinternews.it

La prima giornata di campionato, con i successi di Napoli e Inter e le doppiette dei bomber Osimhen e Lautaro, ha fatto quasi passare in secondo piano un opportuno intervento di Giovanni Malagò, il ...Blog Calciomercato.com: Inizia con il piede giusto il campionato dell’Inter con i nerazzurri che battono due a zero il Monza grazie ad una doppietta di Lautaro (già in ...