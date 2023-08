... sia perché costa relativamente poco, soprattutto con gli sconti per lanegli Usa. È il ... Ma è solo l'. Le tante stagioni dell'iMac Anche se non sembra, l'iMac è da 25 anni con noi. Il ...Ancora una volta l'dell'anno scolastico sarà caratterizzato dal caro libri , un problema che attanaglia le ... La Regione Lombardia invece promuove "Dote" con quattro tipologie di ...'All'ero scioccata' racconta. 'Ma ho avuto una famiglia ospitante simpatica, con una figlia ... Laha una didattica moderna, si lavora molto in classe e poco a casa. Ai prof si dà del 'tu'.

Inizio scuola, incombe il caro libri per le famiglie. Sempre più studenti comprano libri usati Orizzonte Scuola

StampaLe Regioni hanno definito i calendari scolastici. La campanella suonerà per la prima volta – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – in Piemonte, Trentino e Valle d’A ...All’infanzia, infatti, dall’inizio delle lezioni sino al 31 ottobre e dal 2 maggio fino al termine della scuola, gli allievi devono portare una t-shirt bianca e dei pantaloncini blu per i maschi e ...