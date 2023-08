Inghilterra | guardalinee ko | al suo posto arriva… un tifoso

(Di domenica 20 agosto 2023) Clamoroso fuoriprogramma durante Portsmouth-Cheltenham, match di League One: entrambi gli assistenti si infortunano e il quarto uomo non basta...

Attimi di tensione in campo finché lo speaker dello stadio, attraverso l'altoparlante , ha fatto un appello chiedendo se ci fosse nelle tribune un funzionario qualificato per fare il. Un ...Sta facendo discutere inun episodio controverso avvenuto all'intervallo della partita tra Liverpool e Arsenal , quando unha clamorosamente rifilato una gomitata ad un difensore dei Reds che stava ...... è stata designata come IV ufficiale per- Galles, giocata ieri, in tanti hanno ... Mondiali, per Germania - Costa Rica anche duedonne . Mondiali, la carriera super della ...

Recuperi "monstre" nei campionati italiani La stagione 2023-'24 ha preso il via all'insegna dei maxi extra-time, con gli arbitri pronti nel recepire le direttive dell'Aia. Così in Bari-Palermo che ha ...In terza serie inglese un tifoso chiamato a fare il guardalinee Lo speaker lancia un appello con l'altoparlante Il tifoso-assistente tra i migliori in campo