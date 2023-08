Infantino su Mazzone | «Personaggio inarrivabile»

(Di domenica 20 agosto 2023) Le parole di Gianni, presidente della Fifa, dopo la morte di Carlo Mazzoni. Tutti i dettagli in merito Gianni, numero uno della FIFA, ha parlato di Carlosu Twitter. PAROLE – «Sei stato un grande, un. Non sussurravi: urlavi, perchè il tuo messaggio fosse forte e chiaro, anche quando correvi sotto le curve dei tifosi avversari. Hai allenato i più grandi – da Totti a Baggio, da Pirlo a Guardiola – e dai più grandi sei stato amato e rispettato. Il calcio piange un uomo vero e genuino. Ahò (come dicevi tu…), buon secondo tempo Carletto».

