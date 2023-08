(Di domenica 20 agosto 2023) "Sei stato un, un personaggio inarrivabile. Non sussurravi: urlavi, perchè il tuo messaggio fosse forte e chiaro, anche quando correvi sotto le curve dei tifosi avversari". Si apre così un ...

Ahò (come dicevi tu...), buon secondo tempo Carletto", conclude, all'indomani della scomparsa del tecnico a 86 anni. . 20 agosto 2023Prima di tutti i match un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo, morto a 86 anni ( ... Terracciano, Kayode (36' st Dodò), Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura (43' st), ......dalla squadra ospite un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del tecnico Carlo... Mandragora (dal 36' st Duncan); Gonzalez (dal 26' st Sottil), Bonaventura (dal 42' st), ...

Infantino 'Mazzone un grande, piangiamo uomo vero e genuino' Agenzia ANSA

Sono stati tanti i messaggio arrivati per ricordare Carlo Mazzone, morto nelle scorse ore. Non è mancato anche quello di Gianni Infantino, presidente della Fifa. Sui social, il numero uno del calcio ..."Sei stato un grande, un personaggio inarrivabile. Non sussurravi: urlavi, perché il tuo messaggio fosse forte e chiaro, anche quando correvi sotto le curve dei tifosi avversari". Si apre così un rico ...