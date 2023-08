Incidente nel Grossetano | auto si ribalta | un morto e un ferito grave

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – E' di une unin gravi condizioni il bilancio di unavvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16, sulla statale Aurelia, in direzione Livorno, all'altezza dell'uscita di Gavorrano. Un'si è cappottata ed è finita fuori strada. I soccorritori del 118 hanno trovato all'interno del veicolo un uomo e una donna, entrambi in arresto cardiaco. Nonostante il pronto intervento dei sanitari e le manovre rianimatorie l'uomo èmentre la donna, rianimata, è stata portata in codice rosso alle Scotte con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche altri mezzi di soccorso, la polizia e i vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

E' di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di unavvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16, sulla statale Aurelia, in direzione Livorno, all'altezza dell'uscita di Gavorrano. Un'auto si è cappottata ed è finita fuori strada. I ...Leggi Anchestradale nelle Marche, frontale fra auto: morto 65enne Weekend di sangue sulle strade italiane Salgono così a dieci le persone che hanno perso la vitafine settimana in ...MELICUCCO (Reggio Calabria) " Tre morti, tra i quali una bambina di quattro anni, e due feriti gravi. Questo il bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla statale Ionio - Tirrenoterritorio del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. La piccola, che è deceduta appena giunta nell'ospedale di Polistena, era a bordo di una Bmw che si è scontrata con un'Alfa ...

Incidente tra due auto nel Catanese. Morti tre agenti della penitenziaria a Mineo Corriere della Sera

Si aggrava il bilancio dell‘incidente sulla Statale 682 Jonio-Tirreno, all’altezza di Melicuccio nel Reggino. Sono tre le vittime del violentissimo scontro frontale tra due automobili, tra cui una ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...