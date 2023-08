Incidente nel Grossetano | auto si ribalta | un morto e un ferito grave

(Di domenica 20 agosto 2023) La donna rianimata è state portata in ospedale in codice rosso E’ di une unin gravi condizioni il bilancio di unavvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16, sulla statale Aurelia, in direzione Livorno, all’altezza dell’uscita di Gavorrano. Un’si è cappottata ed è finita fuori strada. I soccorritori del 118 hanno trovato all’interno del veicolo un uomo e una donna, entrambi in arresto cardiaco. Nonostante il pronto intervento dei sanitari e le manovre rianimatorie l’uomo èmentre la donna, rianimata, è stata portata in codice rosso alle Scotte con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche altri mezzi di soccorso, la polizia e i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AGI - Una bambina di 4 anni è morta insieme a due adulti in unstradale avvenutotardo pomeriggio di domenica nei pressi di Polistena, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. La bambina viaggiava a bordo di una Bmw che si è scontrata ...E' di tre morti , tra cui una bambina di quattro anni, e tre feriti il drammatico bilancio di unavvenutotardo pomeriggio di domenica 20 agosto sulla strada Statale Ionio - Tirreno ,tratto che rientracomune di Melicucco , in provincia di Reggio Calabria . Unche ...all'Arena di Verona durante il festiva del Musichiere: il conduttore Mario Riva inciamparetropalco e cade in una botola riportando ferite mortali. 1979. E' un giorno di lutto per lo ...

Incidente tra due auto nel Catanese. Morti tre agenti della penitenziaria a Mineo Corriere della Sera

AGI - La domenica di sangue sulle strade italiane non ha risparmiato i motociclisti. In quattro sono morti in due diversi incidenti, a Bressanone e nel Barese.Inconveniente lungo il tragitto verso la Dacia Arena per i bianconeri di Allegri a poche ore dalla sfida con l'Udinese ...