Incidente in montagna | coppia precipita nel comasco | morto il marito

(Di domenica 20 agosto 2023) La donna si è fermata contro alcuni alberi tra salti di roccia: salvata dal soccorso alpino Un uomo ha perso la vita dopo essereto lungo il sentiero che passa nei pressi dell’orrido del torrente Sanagra, nel. In un punto molto ripido, ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri. La moglie, che era con lui, è scivolata ed è finita nel dirupo. Si è fermata contro alcuni alberi, tra salti di roccia. Immediati i soccorsi: la centrale ha mandato sul posto le squadre della Stazione del Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, le ambulanze della Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale di Menaggio e i Vigili del fuoco. L’uomo era più in basso ed è stato raggiunto dai sanitari ma poco dopo è deceduto. Mentre era in corso ...

Allora un tecnico è salito, ha visto che c'era un'altra persona coinvolta nell', più in alto. I soccorritori si sono subito attivati per il recupero. La donna è stata stabilizzata ed

(Mi-lorenteggio.com) MENAGGIO (CO), 20 agosto 2023 – Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il sentiero che passa nei pressi dell'orrido del torrente Sanagra. In un punto molto ripido, ...