Incidente a Bressanone | scontro moto-furgone | due morti

Lo scontro sulla statale del Brennero, a perdere la vita la coppia a bordo della due ruote Due morti questa sera a, sulla statale del Brennero, per uno scontro tra una moto e un furgone. A bordo della due ruote una coppia della zona, che è stata sbalzata dalla sella morendo sul colpo.Il drammaticoè accaduto poco prima delle 20. Bloccate entrambe le direzioni di marcia ... servizio di assistenza spirituale e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri diper i ...I soccorritori della Croce Bianca hanno prestato le prime cure ai due automobilisti sul luogo dell'e poi li hanno trasportati all'ospedale di. Sul posto anche i vigili del fuoco ...

Incidente a Bressanone, due motociclisti morti dopo scontro con furgone Adnkronos

AGI - La domenica di sangue sulle strade italiane non ha risparmiato i motociclisti. In quattro sono morti in due diversi incidenti, a Bressanone e nel Barese.(Adnkronos) – Due morti questa sera a Bressanone, sulla statale del Brennero, per uno scontro tra una moto e un furgone. A bordo della due ruote una coppia della zona, che è stata sbalzata dalla sella ...