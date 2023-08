Incendio in Canada | sono 168mila gli evacuati e 14 milioni gli ettari andati in fumo VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di domenica 20 agosto 2023) Non è la prima volta che ilsi è ritrovato a fronteggiare eventi meteo estremi ma unvasto come questo non si vedeva da tempo e supera di gran lunga quello di Tenerife: è nel caos tutto il nord e nell’Ovest dello stato. Mentre i vigili del fuoco continuano a lottare contro i L'articolo proviene da Il Difforme.