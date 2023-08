Incendio doloso a Caserta Vecchia | in fumo 40 ettari

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 20 agosto 2023). Dalla tarda mattinata di oggi due pattuglie dei carabinieri delle Stazioni Forestale di Formicola e, Vigili del Fuoco e uomini della Protezione Civile disono impegnati in via della Pineta, Monte Baccalà, a ridosso del borgo di, dove si è sviluppato unche al momento risulta aver interessato un area di circa 40. Le delicate fasi di controllo e spegnimento delle fiamme hanno fatto emergere riscontri che hanno confermato la natura dolosa dell’. I militari dell’Arma, tutt’ora impegnati nell’indirizzare il traffico in zone sicure del versante collinare, hanno già avviato le indagini volte all’identificazione del piromane. Al momento non si registrano feriti. L’è ...