Incendi | Tenerife ancora in fiamme | oltre 12mila evacuati - Dalla Grecia al Canada | è emergenza ovunque

(Di domenica 20 agosto 2023) 'Mai visto prima' - 'E' uno devastante, di dimensioni completamente diverse, che le Isole Canarie non hanno mai visto prima', ha dichiarato Rosa Davila, capo del governo di. Rispetto ...

Fotogallery -a Maui, i cadaveri messi nei container 19/08/23 Missile russo su Chernihiv, ...leader di Giappone e Corea del Sud 18/08/23 Fotogallery - Bruciati 2mila ettari di boschi a...Gliche stanno devastando, nell'arcipelago delle Canarie , non danno tregua ai soccorritori e hanno costretto oltre 12mila residenti all' evacuazione nel nord e nel nord - est dell'isola.. È stata una notte difficile per i vigili del fuoco che stanno combattendo contro un grande incendio a: le condizioni meteo, di gran caldo e forte vento, hanno peggiorato la situazione costringendo migliaia di persone a fuggire dalle loro case sull'isola principale dell'arcipelago spagnolo ...

A Tenerife oltre 12mila sfollati per gli incendi: “Tra i peggiori degli ultimi quarant’anni” Il Fatto Quotidiano

I venti violenti e le temperature elevate rendono ancora una volta estremamente difficile il compito dei vigili del fuoco sull'isola turistica di Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, alle ...Gli incendi non concedono tregua all'isola di Tenerife. I venti violenti e le temperature elevate rendono estremamente difficile per i vigili del fuoco domare le fiamme. L'incendio, che è stato ...