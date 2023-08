In collegamento da Telese | la battuta a Senaldi Risate in studio

(Di domenica 20 agosto 2023) La puntata di "In Onda" era appena iniziata. E Lucastava presentando gli ospiti previsti per il 20 agosto. Il conduttore, però, ha notato lo sfondo che era alle spalle del condirettore di "Libero" e non ha resistito. Laha fatto sorridere tutti nellocompreso. Ma cos'ha dettorivolgendosi a? "Collegato da una tenda nel pieno del deserto il nostro mitico, mitologico Pietro". L'ironia ha colpito tutti.

Ginevra Bompiani non perde mai l'occasione di attaccare il governo e soprattutto la Meloni. Ospite, in, di In Onda, il talk show di La7 condotto da Lucae Marianna Aprile, la Bompiani, come ha fatto la Appendino prima di lei, ha usato il caso del generale Vannacci per insultare l'...Nell'accalorato salottino di La7, Lucae Marianna Aprile invitano Carlo Calenda , il leader ... 'Ridicolo parlare di Terzo polo - aveva esordito il professore, in- . Uno ( Matteo ...L'ultimo decreto varato in Consiglio dei ministri ha tenuto banco a In Onda, la trasmissione condotta da Lucae Marianna Aprile su La7. Tra gli ospiti Pietro Senaldi che, in, ha parlato in particolar modo della tassa sugli extraprofitti delle banche: 'Credo che le banche, quando hanno ...

In Onda Estate - Puntata del 27/07/2023 La7

Telese Terme partecipa al lutto dell’Arma dei carabinieri per la scomparsa del generale Massimo Iadanza. Era nato a Telese il 18 maggio del 1948 il Generale di Corpo d’Armata Massimo Iadanza. Si era l ...Nell’estate in cui torna il turismo dei grandi numeri in Italia anche Telese fa registrare un importante incremento delle presenze. “Telese Terme è una delle mete preferite quando si parla di turismo ...