Immigrazione | siamo al collasso ma la sinistra gode

(Di domenica 20 agosto 2023) Sul fronte dell'si registrano ormai numeri tali da rendere vani tutti gli sforzi che vengono fatti dalle autorità italiane per accogliere in modo adeguato le persone arrivate sulle nostre coste, dopo un viaggio attraverso l'inferno nelle mani di scafisti senza scrupoli. Già oltre un anno fa Mario Draghi riconobbe che «l'Italia aveva raggiunto il limite». All'epoca le cifre degli sbarchi erano di gran lunga inferiori rispetto a quelle di oggi. Dal sito ufficiale del ministero dell'Interno si apprende che dall'inizio dell'anno si contano centomila arrivi contro i 45.000 del 2022 e i 32.000 del 2021. A questo punto, è indispensabile avere piena contezza, soprattutto a livello di leadership europea, circa il fatto che l'di massa dal Sud verso il Nord del mondo è destinata a moltiplicarsi e a perdurare nei prossimi decenni in ...

... Gianluca Galimberti , ha dovuto alzare bandiera bianca: "alla saturazione completa, abbiamo ... La colpa è solo dell'esecutivo: " Il governo la smetta di usare l'come clava per ...Le denuncia di Matteo Biffoni, delegato all'dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani. Sono molte le città italiane a segnalare difficoltà, mentre proseguono gli sbarchi e a mancare è una politica coordinata ......'Matteo Biffoni descrive l'aumento considerevole degli sbarchi sulle coste italiane che hanno mandato in tilt il sistema di accoglienza. In particolare, quello destinato ai minori. "...

Migranti, sindaci senza più posti per l’accoglienza. Allarme dell’Anci: “È tutto saltato,… Il Fatto Quotidiano

Tensioni sull’ospitalità, per l’Anci è «saltato tutto». Protestano le amministrazioni leghiste in Veneto ROMA — C’è tensione nelle regioni dove vengono smistati i migranti dopo la prima accoglienza.Immigrazione (Politica) Cinque famiglie messe fuori dal Cas di Viareggio, l’intervento del sindaco ferma la procedura. Biffoni (Anci): «Caos minori, rischiamo di non rispettare la legge. La responsabi ...