Il sessismo | quello vero | deve mollarla perché “di destra”

(Di domenica 20 agosto 2023) Delle fotografie della deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi insieme al fidanzato, nonché leader dell’SPÖ (partito socialdemocratico austriaco) Georg Dornauer, oggettivamente non ci importa un fico secco. Non erano politicamente rilevanti le polemiche sul Papeete di Salvini o i suoi costumi, figuratevi le vacanze e gli sbaciucchiamenti di una deputata di Fdi. Però c’è un dettaglio, passato forse inosservato, su cui non si possono non dire due paroline. Leggiamo sul Corriere del Veneto, informato sui fatti, che “i giovani del partito” di lui non avrebbero gradito la relazione con un esponente di un partito dicomeguidato da Giorgia Meloni. Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, ...