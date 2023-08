In chiusura lo showFrecce Tricolori, entrate nell'area di volo del Poetto intorno alle 18.05 per lasciarla verso le 18.30. Tanto entusiasmo tra la folla per uno spettacolo che ogni volta ...... l'ultimoa Domenico Cassalia Chiesa del Carmine: l'ultimoa Domenico Cassalia 20/08/... Il cordoglioistituzioni e dell'intera comunità.E ancora in Curva Sud ilemozionante: 'Un altro pezzo di Roma che se ne va... Corri Carletto,... all'ingresso dell'area stampa e hospitality lo schermo con unafrasi celebri di Mazzone: '...

Il saluto delle Frecce Tricolori alla spiaggia dei centomila Agenzia ANSA

La spiaggia dei centomila non ha deluso le aspettative.TARANTO – Questa mattina nella Chiesa del Carmine i funerali di Domenico Cassalia, uno degli imprenditori più illustri del territorio e già presidente di Confindustria e Ance Taranto. Il cordoglio ...