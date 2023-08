Il rigore per il Frosinone è un rigorino | Rocchi aveva detto che sarebbero diminuiti Gazzetta

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilassegnato alcontestato da alcuni tifosi del Napoli, non dal Napoli né da Garcia. Ecco cosa scrivono Corsport e. L’arbitro era Marcenaro cui è stato assegnato 5 dal Corriere e 6,5 dalla. Scrive il Corriere dello Sport: “Supportabile ilper il, ingenuo Cajusste: colpisce (meglio dire sfiora?) male il pallone che resta lì, poi arriva il contatto sulla gamba di Baez. Qualcuno ha visto una fallo di Harroui su Osimhen appena prima: saltano entrambi sul pallone. La: Pronti, via e c’è subito un. Il contatto tra Cajuste e Baez c’è e non si può dire che Mercenaro sbagli a fischiare il fallo. Ma l’attenzione con la quale l’immagine viene rivista dal Var Di Paolo dimostra che su ...

Accarezza la sfera e poi torna rapido verso l'area di, trovando spesso la mattonella giustalasciar partire certi fendenti lacerantile difese altrui. E poi il padre l'ha chiamato ...La partita è terminata 10 - 9 dopo i calci di. Il fuoriclasse argentino, autore di un gol, ... poi Fafa Picault ha pareggiatoil Nashville nel secondo tempo. Miami era in fondo alla Major ...... tanto da portarsi in vantaggio a pochi minuti dal fischio d'inizio, con unrealizzato da Harroui, dopo un fallo in area di Cajuste, che Garcia ha schierato in campo dal primo minutopoi ...

Il rigore per il Frosinone è un rigorino, Rocchi aveva detto che ... IlNapolista

Il primo tempo si era chiuso con il parziale di 1-2: vantaggio iniziale dei padroni di casa con un rigore per un atterraggio in area del neoacquisto Jens Cajuste ai danni di Baez. Dopo il consulto al ...Enfant prodige al River Plate, poi quel litigio con Maradona, il flop a Napoli e il riscatto: un attaccante in cerca del sorriso ...