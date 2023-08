Il raid in Porta Nuova | poi il parapiglia alla stazione | risse tra un centinaio di adolescenti in centro città

(Di domenica 20 agosto 2023) BERGAMO. Lo scontro nel pomeriggio di domenica 20 agosto sarebbe iniziato con una spedizione punitiva ai Propilei, poi il seguito in piazzale Marconi. Un ferito a colpi di catena, altri due forse fuggiti. L’intervento delle forze dell’ordine e del 118. Alcuni dei coinvolti sono statiti in Questura, un denunciato per il possesso di un coltello.

E' andato male ilfurtivo degli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto il supermercato Coop di via Sani, ...all'interno del supermercato Coop di via Sani mediante effrazione di una......colpite dai furti ma nuovamente anche i locali della Darsena stanno pagando a caro prezzi i... Ieri ad essere colpito anche il Club Nautico che ha subito la rottura di unae di un vetro. '...Le sirene deiaerei hanno suonato per due ore a Leopoli e Volyn . A Lutsk, la capitale della ... 'L'Ucraina è un buon esempio di dovequesta politica di gettare benzina sul fuoco. Pompando ...

Il raid in Porta Nuova, poi il parapiglia alla stazione: risse tra un ... L'Eco di Bergamo

Per più di un’ora, nel pomeriggio di domenica 20 agosto, nel centro di Bergamo si sono viste scene che ricordano il Far West. Più di cento ragazzini, per lo più minorenni, si sono affrontati, ...Sette morti: anche una bambina. L’attacco missilistico russo ha colpito in pieno giorno il cuore di Chernihiv, capoluogo della regione omonima nel nord dell’Ucraina, uccidendo, ...