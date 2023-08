Il Napoli pensato da Garcia per Osimhen e Kvaratskhelia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 agosto 2023) Benvenuti nell’era-Abbiamo visto il primodi Rudi, e per una volta non si tratta di una metonimia in salsa calcistica. A Frosinone, infatti, gli azzurri hanno già dimostrato di avere un’anima tattica tutta nuova, o comunque in parte diversa, rispetto al passato recente. Le sensazioni raccontate da Massimiliano Gallo nel suo articolo a caldo scritto nel post-gara trovano conferme anche se approfondiamo lo studio del match, se proviamo a sviscerarlo con il nostro solito metodo a metà tra analisi tattica e statistica: ilha (già) un approccio vicino alle idee del suo nuovo allenatore, o quantomeno prova a metterle in pratica. Certo, anche il contesto – il Frosinone ha giocato in modo molto atipico per essere una neopromossa, e ne parleremo – ha agevolato questa primissima fase di cambiamento. ...