Il Napoli di Garcia è sceso in campo con troppa spocchia e Cajuste non ancora pronto Il Messaggero

(Di domenica 20 agosto 2023) Per Ilildia Frosinone èincon. Ecco quanto scrive il quotidiano romano a proposito di Frosinone-1-3. Lo schiaffone ai campioni è arrivato subito e a quel punto il nuovodisi è svegliato dal suo torpore perché lacon cui erainci era sembrata davvero eccessiva. Cinque minuti non di una squadra che deve iniziare adifendere lo scudetto ma di una squadra che pensa di fare un’altra passeggiata senza avversari. L’intervento di, anello debole del primopost Spalletti, ha provocato un rigore così imbarazzante da consigliare al tecnico francese la sua ...

Conha già messo la quarta dalla primissima giornata di campionato, mostrandosi l'anello di congiunzione, il leader e il trascinatore tra il vecchio e nuovoperò non è ancora ...Il presidente è il boss, noi stiamo negoziando, io sono un calciatore dele continuo a dare il cuore per la mia squadra. Vediamo cosa accadrà a fine mercato'.ti ha paragonato a ...Si parte il 19 agosto, con la prima puntata di "Se Dici" - dici Canale 16! Quest'anno al ... Commenti e analisi a caldo, collegamenti dallo stadio, le conferenze in diretta di Rudied una ...

Garcia non si accontenta: "Osimhen trascinatore, ma deve aiutare di più in fase difensiva" La Gazzetta dello Sport

Per Garcia invece ci sarà l’obbligo di tenere concentrato il gruppo in vista del prossimo impegno al Maradona contro il Sassuolo di Domenica 27 Agosto alle 20.45. Questo Napoli deve avere ben chiaro ...Il Napoli, con lo scudetto sul petto per la prima volta dopo 33 anni, ha fatto il suo esordio in campionato in casa del Frosinone. I partenopei hanno vinto per 3-1. Rudi Garcia può essere soddisfatto, ...