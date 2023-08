IL MATTINO – Napoli | doppio colpo | in arrivo Veiga e Lindstrom

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilpiazza undi mercato in entrata: oltre a Gabri, è fatta anche perdall’Eintracht. CALCIOMERCATO. Il calciomercato delentra nel vivo con unin. Dopo l’ottimo esordio contro il Frosinone, la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Garcia. Secondo quanto riporta l’edizione odeirna del quotidiano il, è fatta per Gabri, centrocampista spagnolo classe 2002 prelevato dal Celta Vigo per 36 milioni. Il giocatore è atteso in Italia per visite e firma. Ma gli azzurri sono ad un passo anche da Jesper, esterno d’attacco dell’Eintracht Francoforte. Il danese costa 25 ...

... in quel giorno, infatti, cominciavamo a lavorare già dal. Ricordo un aneddoto: anche se ... il Lecce, il Pescara, il Cagliari, la Fiorentina oltre ae Roma . Mazzone ebbe anche il merito ...1 L'ex giocatore e ora opinionista Paolo Di Canio ha parlato della prossima Serie A e delle possibilità dela Il. CONFERMA - 'Credo sia un'occasione importante per Garcia . Ci sono i presupposti perché gli azzurri si possano ripetere e fare qualcosa che non è mai riuscita nella storia del ...Il quotidiano ilsi sofferma sulla scelta di Piotr Zielinski di restare ae di non accettare l'offerta milionaria dai paesi arabi. Resta il nodo rinnovo col contratto in scadenza nel 2024, e non solo. ...

Osimhen trascina il Napoli a Frosinone, Il Mattino in prima pagina: "Golosi" TUTTO mercato WEB

È arrivato intorno alle 15 nella chiesa di San Renato a Moiano, Vico Equense, il feretro di Anna Scala, la 56enne accoltellata a morte dal suo ex compagno 54enne Salvatore ...Percosse, minacce, pedinamenti e citofonate in piena notte. Addirittura spari contro il balcone dove vive la sua ex e l’auto di quest’ultima data alle fiamme. Come la soglia della casa ...