Il generale Vannacci insiste | «Il libro? Non cambierei nulla I gay? Intoccabili e privilegiati»

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) Di quelautoprodotto, “Il mondo al contrario”, ilRobertonon si pente di, nonostante l’ondata di polemiche che lo ha travolto e i primi provvedimenti dello Stato maggiore dell’esercito che lo ha destituito dalla guida dell’Istituto geografico militare. Intervistato da Hoara Borselli su Liberi, l’ex comandante della Folgore conferma ogni parola stampata sulle pagine del suo, che riscriverebbe identico: «Credo di avere sbagliato un po’ di punteggiatura…». In particolare quel passaggio sugli omosessuali che non sarebbero «normali», il: «Li ho definitivi non normali. Sono assolutamente convinto di quello che ho detto. No, non». E spiega: «Io non ho alcun pregiudizio ...