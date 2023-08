Il generale Vannacci da radiare? Toh | chi l' aveva nominato | sinistra kaputt

(Di domenica 20 agosto 2023) Per fortuna che la pena di morte nel codice militare non c'è più, altrimenti chissà che fine avrebbero fatto fare alRoberto. E' il tempo delle dichiarazioni che «non si possono fare», che poi pare il destino delle minoranze. Anche se però il libro tanto contestato del militare è schizzato in testa alle vendite su Amazon. Il mondo al contrario: in effetti... Minoranza o maggioranza? Il tema non è essere d'accordo o meno con; per fortuna c'è libertà. Ma che sia vietato proprio essere d'accordo. E questo è assurdo. Laè in preda al delirio. Alessandro Zan, che si può capire si senta punto sul vivo, arriva a dire chenon deve essere solo trasferito, come è accaduto immaginiamo su direttiva del ministro Crosetto; di più, magari lo vorrebbe proprio far licenziare ...

L'Italia non è una Nazione seria, gli USA sì. La nostra terra è fatta di ignavi , di maggioranze silenziose che si leggono il libro delma non avrebbero mai il coraggio, come lui, di mettere a rischio la carriera per far valere le proprie idee. I cowboy vincono sugli eredi di Dante e mostrano di avere le palle che ...Questa storia fa capire quanto assurde siamo le parole dell'ormai ex presidentedestituito dal suo incarico con provvidenziale intervento dei vertici del Ministero della Difesa. ...Lo annuncia un comunicato in cui si spiega che il segretario di Fn, Roberto Fiore, è 'l'unico uomo politico ad oggi ad aver difeso ilper il suo libro e le sue parole'. 'Nella ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il suo libro omofobo e sessista. Ma il Pd: “Non basta” la Repubblica

MILANO - Per un libro uscito da poco che ha scatenato un putiferio, quello del generale Roberto Vannacci, un altro di quattro anni fa riemerge dall’oblio. Anche perché uno dei due autori è la ...Pur rispettando l’opinione degli individui in generale e l’opinione dei generali in particolare, questa volta il plurimedagliato generale Roberto Vannacci ha perso la sua battaglia. Nel libro… Leggi ...