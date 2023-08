(Di domenica 20 agosto 2023) Questo quadro di Picasso, Buste de femme, della serie dei ritratti dedicati a, venne dipinto pochi anni dopo il «grido di» di Guernica; presenta i caratteri della first appeared on il manifesto.

... in corso da martedì e alimentata dai venti dell'uragano, continuano intanto ad essere quelle ... Anche l'ex capo della Casa Bianca, Barack Obama, nato ad Honolulu, ha espresso il proprio......09 La " spalla congelata " colpisce il 2% della popolazione, manifestandosi con un forte... Il percorso è stato elaborato in collaborazione con l'AssociazioneFocaroli dei Pazienti Diabetici ...Dorian quando incontra Lucija è ancora, una donna con dentro un uomo, poi ha scelto di ... silenzio e. 'In Figli, figlie', Ivana Bodroi immerge i suoi personaggi nella violenza trasmessa ...

Il dolore di Dora Maar da quel mercante-dandy Il Manifesto

La Giunta comunale di Terni chiede la Medaglia d'Oro al Valore Civile e Militare per commemorare il sacrificio dei propri avi durante la devastazione subita 80 anni fa durante la seconda guerra mondia ...I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due droni diretti verso Mosca. Lo hanno annunciato il sindaco Sergey Sobyanin e il ministero della Difesa. «Due droni hanno tentato di sorvolare la citt ...